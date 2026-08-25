Fans herdenken Parton bij Walk of Fame-tegel in Hollywood

In Hollywood komen kort na het overlijden van Dolly Parton fans bijeen om de countryzangeres te herdenken. Op de Walk of Fame worden op de tegel van de zangeres onder meer bloemen ter nagedachtenis aan Parton achtergelaten, is te zien op beelden.

Behalve fans zijn er ook massaal journalisten op de plek afgekomen. Rondom de tegel van Parton staan talloze cameraploegen om rouwende fans vast te leggen.

Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd door een nog onbekende oorzaak. Volgens TMZ zou ze in het ziekenhuis hebben gelegen.