PSV verkoopt aanvaller Driouech na twee jaar aan Celta de Vigo

EINDHOVEN (ANP) - Couhaib Driouech vertrekt bij PSV. De 24-jarige aanvaller maakt de overstap naar Celta de Vigo en ondertekent bij de Spaanse club een contract voor vier jaar.

PSV nam Driouech twee jaar geleden over van Excelsior. In Eindhoven wist de buitenspeler geen basisplaats af te dwingen. Driouech won met PSV twee landstitels en de Johan Cruijff Schaal. Hij scoorde vorig seizoen in de Champions League-wedstrijden tegen Liverpool en Napoli.

Celta de Vigo eindigde vorig seizoen als zesde in La Liga, het hoogste niveau in Spanje.