De langverwachte comeback van Céline Dion is overwegend lovend ontvangen door recensenten. Hoewel verschillende media opmerken dat de 58-jarige zangeres zaterdagavond in Parijs niet iedere noot even gemakkelijk haalde, overheerst bewondering voor haar eerste volledige concert in ruim zes jaar.

The Guardian spreekt van een "triomfantelijke, emotionele terugkeer". De krant merkt op dat sommige nummers zijn aangepast aan Dions huidige stem en in een lagere toonsoort werden gezongen, maar stelt dat haar stem nog altijd krachtig klinkt.

Ook The Telegraph zag dat Dion tijd nodig had om op gang te komen en omschrijft het begin van het concert als wat wankel. Naarmate de avond vorderde, werd de zangeres volgens de krant steeds sterker. Ook andere recensenten signaleerden enkele foutjes. Zo begon Dion een van haar nummers opnieuw.

Dion stond ruim twee uur op het podium en zong onder meer My Heart Will Go On en All By Myself. De zangeres, die lijdt aan het stiff-personsyndroom, trad in maart 2020 voor het laatst op tijdens een volledige concertshow. In 2024 maakte ze tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs kort haar rentree op het podium.