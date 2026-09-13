MONACO (ANP/DPA) - Voetballer Paris Brunner van AS Monaco heeft zijn excuses aangeboden voor het maken van een moordgebaar richting supporters van Strasbourg. Het duel eindigde zaterdag in 1-1.

Brunner maakte twintig minuten voor tijd gelijk voor AS Monaco en vierde dat met een gebaar waarbij hij deed alsof hij zijn keel doorsneed. "De fans hadden het over mijn familie, mijn moeder, mijn vader. Ik kon ze zien, de mensen die mij beledigden. Ik wilde niet respectloos zijn. Ik heb er geen spijt van, maar een doodsverwensing is niet de boodschap die ik wilde overbrengen. Het is verkeerd begrepen", sprak hij na afloop tegen Franse media.

Later op de avond plaatste Brunner een bericht op sociale media. "Wat betreft de viering na mijn doelpunt, wil ik graag benadrukken dat ik niemand wilde beledigen. Het spijt me als ik iemands gevoelens heb gekwetst. Ik handelde in de heat of the moment. Het gebaar was onhandig en had ik niet mogen maken."

De tuchtcommissie van de Franse voetbalcompetitie gaat het moment mogelijk nog onderzoeken.