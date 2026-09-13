LEEUWARDEN (ANP) - NEC-trainer Dick Schreuder is zaterdag in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur geschrokken van het niveau van zijn elftal. "Ik denk dat dit misschien wel de allerslechtste wedstrijd van mij is als trainer. Het allerslechtste is dat je geen enkele intensiteit en geen enkele wil om te winnen ziet. Dit is niet goed te praten", sprak hij na de nederlaag van 3-0 tegen ESPN.

NEC eindigde vorig seizoen onder leiding van Schreuder als derde. De Nijmegenaren behaalden nu uit de eerste zes wedstrijden slechts 7 punten. "Ik ben uiteindelijk de trainer. Ik moet ervoor zorgen dat we het beter gaan doen en niet zo voor de dag komen. Hier zullen we morgen verder over praten. Deze kant van onszelf was niet goed", aldus Schreuder.

NEC gaat donderdag in de Europa League op bezoek bij Juventus en ontvangt volgende week zondag Go Ahead Eagles in de Eredivisie.