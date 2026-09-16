Concertfilm Ozzy Osbourne en Black Sabbath in oktober uit

De verfilming van het laatste concert van de overleden zanger Ozzy Osbourne en de band Black Sabbath gaat op 28 oktober wereldwijd in première, schrijft Variety. Het afscheidsconcert vond vorig jaar juli plaats in Villa Park in Birmingham, de geboorteplaats van Black Sabbath.

De film Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning is geregisseerd door Ben Wainwright-Pearce, die eerder ook werkte aan Taylor Swift: The Eras Tour voor Disney+. Bij het concert waren zo'n 42.000 mensen aanwezig. Ook artiesten als Steven Tyler, Slayer, Pantera, Tool en Alice in Chains traden op.

Volgens Sharon Osbourne, de vrouw en manager van Ozzy, wilde de zanger met het optreden afscheid nemen van zijn fans. Osbourne overleed op 22 juli 2025 na een hartstilstand. Hij kampte die tijd al langer met gezondheidsproblemen zoals de ziekte van Parkinson.