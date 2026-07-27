Concertfilm Queen met Freddie Mercury in oktober in bioscoop

De concertfilm Queen Budapest, de allerlaatste gefilmde liveperformance van Queen met zanger Freddie Mercury, is vanaf 7 oktober te zien in de bioscoop, meldt Sony Music Nederland maandag. Het concert vond in 1986 plaats in het toenmalige Népstadion in Boedapest tijdens The Magic Tour.

Queen was destijds de eerste westerse rockband die optrad in het toenmalige communistische Hongarije. Ook was het concert een van de laatste met Mercury. Bij de zanger werd aids vastgesteld. Hij overleed in 1991.

"Jarenlang konden fans achter het IJzeren Gordijn alleen naar de muziek van Queen luisteren via illegale cassettebandjes. Het was verboden om naar rockbands zoals wij te luisteren, dus om ons live te zien optreden was simpelweg ondenkbaar", vertelt Queen-gitarist Brian May in het persbericht. "Dit concert, waarop ze eindelijk naar ons toe konden komen om ons in het echt te zien en contact met ons te hebben, was een enorm emotioneel moment voor hen en ook voor ons."

Het originele filmmateriaal werd voor de nieuwe uitgave frame voor frame in 4K gerestaureerd door Park Road Post Production. Het concert bevat onder meer uitvoeringen van nummers als We Will Rock You, We Are The Champions, A Kind Of Magic, Radio Ga Ga en Bohemian Rhapsody. Ook is het project de eerste officiële uitgave van Sony Music Vision met Queen en markeert het volgens de studio de start van een samenwerking rond de catalogus van de band.