Koningin Letizia hervat werk na bezoek natuurbrandgebied

De Spaanse koningin Letizia heeft maandag haar werkzaamheden hervat na haar bezoek aan de door natuurbranden getroffen gebieden bij Madrid. In de zuidwestelijke kustplaats Jerez de la Frontera bezocht ze de jaarlijkse vergadering van de directeuren van het Cervantes Instituut.

De bijeenkomst van het instituut, dat wereldwijd de Spaanse taal en cultuur bevordert, is elk jaar op een andere plek. Vorig jaar ging Letizia ervoor naar Tenerife op de Canarische Eilanden.

Zondag was de koningin samen met haar echtgenoot koning Felipe in Villamanta. Daar spraken zij met mensen die hun huis moesten ontvluchten vanwege de grote natuurbranden rondom Madrid. De koning is maandag vertrokken naar Peru. Hij woont dinsdag in Lima de beëdiging van Keiko Fujimori als nieuwe president bij.

Voor Letizia kan bijna haar zomervakantie beginnen. Aankomend weekeinde staat haar voorlopige laatste activiteit in de agenda. Ze bezoekt op Mallorca traditiegetrouw het slotgala van het plaatselijke filmfestival.