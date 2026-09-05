Connie Witteman onverwacht overgrootmoeder geworden

Connie Witteman is overgrootmoeder geworden. Haar kleindochter Soraiya is bevallen van een dochter zonder te hebben geweten dat ze zwanger was. Dat deelt de 75-jarige zangeres zaterdag op Instagram.

Volgens Witteman heeft Soraiya een zogenoemde "hidden baby"-zwangerschap gehad. "De afgelopen dagen waren heel onverwacht voor ons gezin", schrijft ze. Soraiya beviel op 25 augustus na 37 weken zwangerschap van dochter Yazmine. Het meisje woog bij haar geboorte 2796 gram. "Yazmine is heel onverwacht gekomen maar is meer dan welkom en wordt omringd door heel veel liefde."

Moeder en dochter maken het volgens Witteman goed. Nadat ze het ziekenhuis mochten verlaten, zijn ze met de familie meegegaan en verblijven ze bij hen thuis om tot rust te komen. De familie zegt het nieuws bewust zelf te delen, omdat ze liever "ons eigen eerlijke verhaal vertellen dan dat er straks een 'eigen' verhaal van wordt gemaakt". Ook vraagt de familie om privacy en laat zij weten geen interviews te geven.