Nicola Roberts heeft zaterdag stilgestaan bij het overlijden van haar Girls Aloud-collega Sarah Harding, precies vijf jaar geleden. Op sociale media deelt Roberts een oude foto van de vijf leden van de Britse meidengroep. "Het is moeilijk te geloven dat het alweer vijf jaar geleden is dat Sarah overleed", schrijft ze.

"Er is zoveel gebeurd waar zij bij had moeten zijn", vervolgt Roberts. Ze schrijft vooral aan Hardings moeder Marie te denken en zegt door de herdenkingsdag teruggebracht te worden naar vijf jaar geleden.

Roberts zegt ook trots te zijn op wat Harding heeft nagelaten met haar inzet voor onderzoek naar borstkanker. "Ze redt levens. Ik wou alleen dat ze daarvoor niet haar eigen leven had hoeven verliezen." Harding overleed in 2021 op 39-jarige leeftijd aan borstkanker.