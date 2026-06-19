Cornald Maas neemt afscheid van Opium op Oerol

Cornald Maas is ervan overtuigd dat de cultuur blijft voortleven, "ook als er geen televisie bij is en er zware tijden zijn". Dat zei de tv-maker aan het einde van de allerlaatste aflevering van zijn programma Opium op Oerol, dat verdwijnt door de bezuinigingen bij de NPO.

"De podiumkunsten rispen altijd op, de verbeelding doet dat ook. Dus of we nu wel of niet verslag doen in de toekomst; een ding is heel zeker en daar wil ik graag mee afsluiten: lang leve Oerol!", besloot Maas. Het publiek trakteerde hem vervolgens op een luid applaus.

Opium op Oerol werd achttien jaar lang gemaakt. Vanwege de bezuinigingen zag AVROTROS zich genoodzaakt afscheid te nemen van het culturele programma. Al houdt Maas nog een slag om de arm: "Je weet maar nooit wat er in de toekomst nog gaat gebeuren."