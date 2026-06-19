Quinten Timber vliegt niet met Oranje mee naar Houston

KANSAS (ANP) - Quinten Timber vliegt niet meer met het Nederlands elftal naar Houston voor de tweede groepswedstrijd tegen Zweden op het WK. De middenvelder blijft achter in het spelershotel van Oranje in Kansas City.

Timber liep donderdag een lichte hersenschudding op bij een botsing op de training met een ploeggenoot. De KNVB meldde toen al dat Timber niet inzetbaar was tegen Zweden. Na overleg met de medische staf is besloten dat hij zijn ploeg ook niet gaat aanmoedigen in het Houston Stadium.

Het is nog niet bekend hoelang Quinten Timber rust moet houden. Zijn broer Jurriën Timber vloog met het Nederlands elftal mee naar New York voor een trainingskamp, maar hield te veel last van een liesblessure. Hij is vervangen door Lutsharel Geertruida.