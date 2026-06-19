Amalia en Beatrix op de tribune bij paardensportevenement CHIO

Prinses Amalia en prinses Beatrix hebben een bezoek gebracht aan het Concours Hippique International Officiel (CHIO) in Rotterdam. Op foto's is te zien dat de 22-jarige prinses uit een wijnglas drinkt en met haar zonnebril op de wedstrijden van het paardensportevenement bekijkt. Prinses Beatrix heeft een waaier bij de hand tegen de hitte.

Volgens het programma van CHIO stonden vrijdagmiddag in het Kralingse Bos verschillende springwedstrijden op het programma. De 77e editie van het evenement vindt plaats van 18 tot en met 21 juni.

Beatrix, die in het verleden vaker bij het evenement op de tribune zat, is fervent paardenliefhebber. Amalia deelt deze passie met haar oma en rijdt zelf ook paard.