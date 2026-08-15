BIRMINGHAM (ANP) - De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette hebben op de EK atletiek in Birmingham net geen medaille kunnen winnen. Daniljo Vriendwijk, Jozuah Revierre, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa liepen ondanks vlotlopende wissels naar de vierde plaats in 38,98. Groot-Brittannië won het goud in 38,45, Duitsland behaalde het zilver in 38,64 en België pakte het brons in 38,70.

Vriendwijk en Revierre waren nieuw in het Nederlandse sprintkwartet. Vaste waarde Taymir Burnet ontbrak omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. Nsikak Ekpo, de snelste man van Nederland met een persoonlijk record van 10,00 seconden, was er wegens een blessure niet bij in Birmingham.

Mo-Ajok en Afrifa wonnen samen met Burnet en Ekpo brons op de 4x100 meter op de WK van Tokio vorig jaar. In 2024 veroverden ze zilver op de EK in Rome. Afrifa bereikte op de EK in Birmingham individueel de finale van de 100 meter; hij finishte daarin als vierde.