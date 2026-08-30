Platini: Infantino moet weg

PARIJS (ANP) - De Franse oud-voetballer Michel Platini wil dat voorzitter Gianni Infantino vertrekt bij wereldvoetbalbond FIFA. De Zwitser staat onder druk na zijn plan om een deel van de aandelen van een nieuw op te richten bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders.

"Economische zaken zijn één ding, maar Infantino heeft gefaald omdat hij de hoeder van de spelregels is en hij die niet heeft gerespecteerd," zei Platini tijdens een interview met Canal+.

De voormalig voorzitter hekelde de drinkpauzes tijdens het WK, die vaak wel vier minuten duurden en door televisiezenders werden gebruikt voor reclames. Hij wees ook op de halftime-show tijdens de WK-finale, die de maximaal toegestane 15 minuten ruimschoots overschreed. Platini snapt ook nog steeds niet dat de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun ondanks een rode kaart niet werd geschorst op het WK. Dat gebeurde na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Infantino.

Sepp Blatter

"De reclameblokken staan ​​niet in de regels, de halftime van 30 minuten in de finale staat niet in de regels, en de rode kaart vond ik het ergste", zei Platini. "Infantino respecteert de regels niet en moet weg."

Infantino was secretaris-generaal van de UEFA toen Platini de voorzitter van de Europese voetbalbond was. Platini leek in 2015 de aangewezen persoon om Sepp Blatter als voorzitter van de FIFA op te volgen. De baan ging echter naar Infantino.