Inter ‌Miami weet ondanks doelpunt Messi weer niet te winnen

MIAMI (ANP/RTR) - Inter ‌Miami is er ondanks doelpunten van Lionel Messi en Luis Suárez opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de Major League Soccer (MLS). De ploeg uit Florida bleef voor eigen publiek steken op 2-2 tegen San Diego FC. Het betekende een teleurstellend competitiedebuut voor trainer Kily González, die eind augustus werd aangesteld.

Voormalig sc Heerenveen-speler Anders Dreyer opende de score namens San Diego, voordat topscorer Messi uit een vrije trap zijn twintigste doelpunt van het seizoen maakte. Suárez tekende een kwartier voor tijd voor de 2-1 van de thuisploeg, maar Dreyer trok de stand even later weer gelijk.

Het was voor Miami het vierde gelijkspel in de competitie op rij. De titelverdediger won slechts een keer in de laatste negen duels in de MLS en staat inmiddels op de derde plaats in de Eastern Conference.