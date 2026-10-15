De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn de keuken in gedoken tijdens hun werkbezoek aan de Engelse stad Nottingham. De hertog en hertogin van Sussex gingen onder meer langs bij Himmah Hub, een organisatie die zich inzet tegen voedselarmoede.

Voor Meghan betekende het daar een weerzien met een aantal dames die hadden bijgedragen aan een kookboek van een project dat door de hertogin werd gesteund. Bij Himmah Hub gingen Harry en Meghan langs bij de voedselbank van de liefdadigheidsinstelling en hielpen ze met het voorbereiden van voedselpakketjes. Ook is op beelden van het bezoek te zien dat ze meedoen aan een kookles.

Als laatste tussenstop ging het stel langs bij Epic Partners, een liefdadigheidsorganisatie die kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunt door middel van jongerenwerk, sport, mentorschap en onderwijs. Ook daar stond het koppel in de keuken toen zij hielpen cupcakes te versieren.

Het was voor Harry en Meghan hun eerste publieke verschijning samen sinds hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk. Het bezoek kon op veel belangstelling rekenen van media en publiek. Bij de verschillende locaties waar Harry en Meghan langsgingen stond een menigte te wachten.