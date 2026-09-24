CvO: omroepen leveren geen mensen voor songfestivalteam NPO

De ledenomroepen zijn niet van plan om mensen af te vaardigen voor het songfestivalteam van de NPO. Dat deelt het College van Omroepen (CvO) donderdag met het ANP. Voor zover het overlegorgaan weet, zijn er geen geïnteresseerden bij de ledenomroepen voor het onafhankelijke team van experts dat zich over de Nederlandse songfestivalinzending moet buigen.

Woensdag zei de NPO nog dat het team zou bestaan uit experts binnen de publieke omroep en freelancers. Ze maakte toen bekend dat Nederland alsnog meedoet aan het songfestival, ondanks het eerdere besluit van de AVROTROS om zich terug te trekken vanwege de veel bekritiseerde deelname van Israël.

"In aanloop naar dat besluit heeft de NPO weliswaar met verschillende omroepen gesproken, maar het besluit zelf is niet met het CvO afgestemd", aldus het orgaan waarin alle Nederlandse publieke omroepen vertegenwoordigd zijn. "Omroepen en NPO delen op allerlei terreinen kennis en expertise en dat kan ook hierbij gebeuren. Dat betekent echter niet dat de omroepen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse inzending of dat zij mensen leveren voor het deskundigenteam."

De NPO laat in een reactie aan het ANP weten dat de omroepen hebben toegezegd hun kennis en expertise met hen te willen delen. Daarbij kan het expertteam volgens de woordvoerder zonder omroepmedewerkers bestaan door de inzet van freelancers. "Wel blijven we met de omroepen gesprekken voeren en steken de hand uit", aldus de NPO.

De AVROTROS benadrukt donderdag dat zij geen deskundigen levert voor het team.