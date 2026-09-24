Hond van Noorse prinses Astrid overleden

Het hondje van de recent overleden Noorse prinses Astrid is overleden. Wilma, die jarenlang de trouwe metgezel van de prinses was, is 12 jaar oud geworden en overleed kort na haar baasje.

Volgens de Noorse omroep NRK moest een dierenarts Wilma een paar dagen geleden laten inslapen, vlak voor de uitvaart van de prinses. De viervoeter was al langere tijd ziek.

Wilma werd vaak gezien op de schoot van de 94 jaar geworden prinses Astrid. Kort nadat de zus van koning Harald overleed, werd bekend dat de hond in de familie zou blijven.