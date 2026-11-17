Cynthia Erivo droomt ervan ooit een soundtrack te zingen voor een James Bond-film. Dat vertelde de actrice en zangeres maandag tijdens een benefietconcert in Lincoln Center in New York, meldt muziekblad Billboard.

"Ik wil heel graag een James Bond-titelsong zingen. Het is mijn droom", zei de 39-jarige Erivo tegen het publiek. Ze bracht tijdens het optreden onder meer het nummer Licence to Kill van Gladys Knight ten gehore. Het nummer werd in 1989 gebruikt als titelsong voor de gelijknamige James Bond-film.

In het verleden verzorgden onder anderen Adele, Billie Eilish en Sam Smith soundtracks voor de filmreeks. Wie de titelsong van de aankomende Bond-film met Robert Pattinson voor zijn rekening neemt, is nog niet bekend.