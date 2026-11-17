ALMERE (ANP) - Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje maakte na het binnenhalen van het ticket voor het Europees kampioenschap een opgeluchte indruk. "Het doel is bereikt, maar over deze wedstrijd gaan we het wel nog even hebben", sprak de voormalige international in het Yanmar Hanasaka Stadion in Almere na de nederlaag van 3-2 tegen Jong Denemarken in de play-offs.

Jong Oranje had de uitwedstrijd vrijdag met 3-0 gewonnen en kon zich de kleine nederlaag daardoor permitteren. "Of het aan gemakzucht lag bij ons? Als je de wedstrijd bekijkt, lijkt het daar wel op. Vooraf wees niets daarop. We hebben de laatste dagen voor dit duel erg goed getraind", aldus Reiziger, die zijn spelers veel individuele fouten zag maken.

Linkervleugelverdediger Elijah Dijkstra stond aan de basis van het tweede en derde tegendoelpunt. "Maar ik zag meer onzekerheidjes en ook glijpartijen. Daarnaast stonden we als team niet compact genoeg en waren we ook niet agressief genoeg. We hebben vanaf de kant veel dingen moeten repareren", vervolgde Reiziger.

Bij het vorige EK strandde Jong Oranje in de halve finales. In de kwalificatie voor dat toernooi won het elftal van Reiziger alle wedstrijden. "We hebben het nu in de kwalificatie moeilijk gehad en vanavond in de play-offs ook weer. We moeten reëel zijn over de doelstellingen voor het EK. We hebben wel een team dat kan groeien. Ik heb er wel vertrouwen in."