D-Block Europe en French Montana naar AFAS Live

D-Block Europe en French Montana geven op vrijdag 30 oktober samen een concert in AFAS Live in Amsterdam. De Britse hiphopgroep en de Marokkaans-Amerikaanse rapper komen naar Nederland met hun Worldwide Wave Tour, heeft concertorganisator MOJO vrijdag bekendgemaakt.

D-Block Europe en French Montana hebben samen de nummers Fully Loaded, RICO en If I Was Rich Enough uitgebracht. Met het optreden willen ze hun stijlen samenbrengen.

D-Block Europe is onder meer bekend van nummers als Prada, Overseas en Darling. De groep werkte eerder samen met artiesten als Ed Sheeran, Central Cee en Offset. French Montana scoorde onder meer hits met Unforgettable en No Stylist.