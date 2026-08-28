Premier Støre: dood Harald is begin van nieuw tijdperk

Met het overlijden van koning Harald is een tijdperk ten einde, maar het markeert ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei minister-president Jonas Gahr Støre tijdens een toespraak op nationale televisie naar aanleiding van de dood van de vorst. "De koning is dood. Leve de koning."

"Vandaag begroeten we een nieuwe koning en koningin: koning Haakon VIII en koningin Mette-Marit", zei Støre. "Een grote verantwoordelijkheid wordt doorgegeven. Zij treden in hun nieuwe rollen op een moment dat gedomineerd wordt door rouw. Dat doen ze met ons vertrouwen en onze steun."

In zijn toespraak stond Støre uitgebreid stil bij het leven dat Harald leidde. Hij zal de vorst herinneren "om zijn liefde voor zijn volk, om zijn humor en warmte, en om zijn niet-aflatende geloof in ons. Met dat geloof hielp hij mensen om het beste in zichzelf en in elkaar te zien", aldus de minister-president volgens persbureau NTB.

Volgens Støre liet Harald al vroeg zien wie hij was en hoe hij zijn toekomstige taak als koning wilde invullen door zijn partnerkeuze voor Sonja Haraldsen, een burgermeisje. "Negen jaar lang wachtte en vocht hij om te mogen trouwen met de vrouw van wie hij hield. Uiteindelijk behaalden ze een grote overwinning voor de liefde. Dat zei veel over de koning die Harald zou worden: een man met respect voor traditie, maar met de moed om die naar een nieuwe tijd te leiden."