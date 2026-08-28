Albert herdenkt Harald om olympische waarden en inzet voor milieu

Prins Albert van Monaco herinnert de vrijdag overleden koning Harald onder meer om zijn "inzet voor de bescherming van het milieu" en "zijn olympische waarden van sport, inclusie, culturele diversiteit en respect voor de mensenrechten". Dat schrijft hij in een condoleance aan de nieuwe Noorse koning Haakon. Zijn vader Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd in het Rikshospitalet in Oslo.

"Tijdens zijn lange regeerperiode wijdde koning Harald zich aan het dienen van het koninkrijk van Noorwegen en zijn volk. Hij laat een indrukwekkende erfenis na van plichtsbesef, menselijkheid en toewijding, evenals het diepe respect en de genegenheid van al diegenen die het voorrecht hadden hem te kennen", schrijft de prins namens hemzelf en prinses Charlène in een bericht dat op Instagram is gedeeld.

"We zullen met grote waardering terugdenken aan zijn inzet voor de bescherming van het milieu, evenals aan de olympische waarden van sport, inclusie, culturele diversiteit en respect voor de mensenrechten", vervolgt Albert. Koning Harald nam namens Noorwegen drie keer deel aan de Olympische Spelen, waarbij hij een keer de Noorse vlag droeg. "Deze idealen weerspiegelden zijn diepe menselijkheid en zullen een belangrijk onderdeel van zijn nalatenschap blijven. Ik denk met veel plezier terug aan de prachtige momenten die we allemaal samen hebben beleefd."

Albert sluit zijn condoleance af met een boodschap voor de nieuwe vorst, koning Haakon. "Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Uwe Majesteit, gesterkt door zoveel jaren van toegewijde dienst aan Noorwegen, het werk van uw vader met dezelfde waardigheid en toewijding zal voortzetten."