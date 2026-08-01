Daniël Lippens ziet de ochtendshow die hij vanaf maandag samen met Roelof de Vries presenteert op NPO Radio 2 als de grootste uitdaging van zijn radiocarrière. Dat zegt de radiomaker in gesprek met het ANP. Het duo is maandag voor het eerst te horen in het ochtendprogramma.

"Het is in die zin ook spannend", zegt Lippens over de baan waar hij naar eigen zeggen jarenlang op heeft gehoopt. Hij verwacht maandagochtend dan ook met "gezonde plankenkoorts" richting Hilversum te rijden. "Op papier kun je er honderd of duizend keer over vergaderen en dingen tegen het licht houden. Het is toch altijd anders als het helemaal live is."

Lippens en De Vries volgen Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte op, die de overstap maken naar Radio 10. "Ik denk dat het moeilijker is om een succesvolle ochtendshow op te volgen dan eentje die totaal niet werkt", zegt Lippens over het met een Gouden RadioRing bekroonde programma van zijn voorgangers. Tegelijkertijd zegt hij veel positieve reacties te hebben gekregen van trouwe NPO Radio 2-luisteraars die uitkijken naar de komst van hem en De Vries. "Je hoopt gewoon dat de luisteraars ons een kans geven en uiteindelijk ook aan ons kunnen wennen."

Chemie

De radiomaker kijkt er daarnaast naar uit om samen met De Vries de studio in te gaan. "De uiteindelijke chemie op de radio kun je niet faken", zegt hij. "Zodra Roelof het woord neemt, ben ik altijd nieuwsgierig naar wat hij gaat zeggen." Volgens Lippens gunnen de twee elkaar bovendien de ruimte. "Als iemand heel erg de ambitie heeft om de ander te overtroeven, gaat het nooit werken. Wij gunnen elkaar echt wat."

In aanloop naar de ochtendshow is Lippens zijn dagelijkse ritme al aan het aanpassen door iedere ochtend steeds iets eerder op te staan. "Één ding weet ik wel: ik heb echt mijn slaap nodig. Vroeg opstaan is eigenlijk geen enkel probleem, zolang je maar op tijd naar bed gaat", lacht hij.

Lippens was eerder op NPO Radio 2 te horen met de middagshow Hallo met Daniël, waarmee hij is gestopt vanwege zijn overstap naar de ochtend. Het nieuwe ochtendduo is vanaf maandag 3 augustus iedere werkdag tussen 06.00 en 09.00 uur bij BNNVARA te horen.