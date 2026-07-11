Dash Berlin maakt na ruim vijf jaar een comeback. De danceact, waar de Nederlander Jeffrey Sutorius achter schuilt, treedt zaterdag voor het eerst weer op tijdens het Ultra Europe-festival in het Kroatische Split. Volgende week verschijnt ook een nieuwe single.

"De afgelopen vijf jaar stonden in het teken van opnieuw bouwen, ontdekken en creëren", zegt Sutorius. "Ik kan niet wachten om deze nieuwe muziek eindelijk met de fans te delen vanaf de Ultra Europe Mainstage." Inmiddels zijn ook al diverse andere grote internationale optredens gepland.

Dash Berlin werd opgericht door muziekproducers Eelke Kalberg en Sebastiaan Molijn en was samen met Sutorius aanvankelijk een trio. De groep ging in 2018 uit elkaar na een lange tijd van onenigheid. Hoewel de ruzie een jaar later werd opgelost, werd toen al wel duidelijk dat Sutorius alleen verder zou gaan.