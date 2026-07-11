De Cubaans-Amerikaanse rapper Pitbull heeft bij een concert in BST Hyde Park in Londen een opvallend record gevestigd. De rapper slaagde er samen met zijn fans in om de grootste menigte met een zogeheten bald cap bij elkaar te brengen. Uiteindelijk waren er ruim 20.000 mensen die het rekwisiet droegen.

Armando Christian Pérez, zoals de rapper eigenlijk heet, werd op het podium verrast met een certificaat van Guinness World Records. De artiest, ook bekend onder zijn bijnaam Mr. Worldwide, noemde het een eer en stelde "sprakeloos" te zijn. Hoewel Pitbull zelf kaal is, moest hij volgens The Guardian zelf ook een bald cap opdoen om het mee te laten tellen voor een record.

De afgelopen jaren is het al langer een trend dat fans bij shows van de rapper zich als hem kleden, met een zonnebril en bald cap.

De 45-jarige Pitbull is sinds de jaren 2000 actief. Wereldwijd brak hij door met het nummer I Know You Want Me (Calle Ocho). Verder is hij bekend van de nummers Timber en Fireball. Door de jaren heen werkte hij ook samen met wereldsterren als Usher, Shakira en Christina Aguilera.