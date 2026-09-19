Maria 'superblij' met winst op Junior Songfestival

De 9-jarige Maria had niet verwacht dat ze zaterdagavond het Junior Songfestival zou winnen. "Ik ben heel blij. Ik had het echt niet verwacht, maar ik ben superblij", zei de jonge zangeres na haar overwinning tegen het ANP.
Maria vertegenwoordigt Nederland met het liedje Stronger Together tijdens het Junior Eurovisie Songfestival op Malta. "Ik heb er echt heel veel zin in. Het is echt mijn droom", aldus Maria. Ze vindt het vooruitzicht ook spannend. "Omdat er heel veel mensen zijn, maar nog steeds vind ik het echt heel cool."
Het Junior Eurovisie Songfestival wordt gehouden op 24 oktober in Ta' Qali op Malta. De presentatie is in handen van oud-winnaars Gaia Cauchi en Destiny en presentator Keane Cutajar.