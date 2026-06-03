David Beckham geëerd op Hollywood Walk of Fame

Voormalig profvoetballer David Beckham wordt deze maand vereeuwigd op de Hollywood Walk of Fame. Dat heeft de organisatie achter de beroemde stoep aangekondigd.

De onthulling van de ster op de Walk of Fame vindt plaats tijdens een ceremonie op 12 juni. Dan is het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico net begonnen. Tijdens de ceremonie zullen zijn vrouw Victoria Beckham en filmster Tom Cruise aanwezig zijn.

De 51-jarige Beckham speelde een groot deel van zijn carrière bij Manchester United. Later kwam de voormalig international ook uit voor clubs als Real Madrid, AC Milan en LA Galaxy. De Brit stopte in 2013 met voetballen en werd in de jaren daarna mede-eigenaar van de club Inter Miami. Vorig jaar werd hij door koning Charles geridderd.