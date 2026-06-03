Gerard Joling geeft begin volgend jaar naar eigen zeggen zijn laatste soloshows ooit. De zanger staat op 19 en 20 februari 2027 met de voorstelling Only Joling - The Final Countdown in Rotterdam Ahoy.

Joling noemt de concerten in een persverklaring zijn afscheid als soloartiest. De zanger, die al meer dan veertig jaar actief is in de Nederlandse entertainmentwereld, wil tijdens de shows terugblikken op zijn carrière met bekende nummers als Ticket to the Tropics, Love Is in Your Eyes en Maak Me Gek.

"Dit wordt zonder twijfel de meest bijzondere en persoonlijke show uit mijn hele carrière", aldus Joling.

De concerten worden aangekondigd als grootschalige producties met een liveorkest, gastoptredens en speciale verrassingen. De kaartverkoop begint op 8 juni.