David Faustino is onder de indruk van het doorzettingsvermogen van Christina Applegate in de strijd tegen haar ziekte multiple sclerose (MS). In gesprek met Us Weekly vertelt de 52-jarige acteur dat hij zijn collega bewondert, "omdat ze hier zo sterk mee omgaat, ook al is het een enorme klap geweest. Maar ze behoudt haar humor."

Hij vervolgt dat het "ontzettend moeilijk voor hem is om te begrijpen hoe het is om een slopende ziekte te hebben. Ik kan alleen afgaan op haar ervaringen en wat ze me heeft verteld." Volgens de acteur komt Applegate, met wie hij samen in de serie Married... with Children speelde, er met humor doorheen. "Dat is een beetje haar manier om ermee om te gaan."

Naar eigen zeggen probeert hij haar zo goed mogelijk te steunen. "Ik geef haar zoveel liefde als ik kan." Zo gaat hij vaak bij haar op bezoek. "We hebben wel diepgaande gesprekken als we bij elkaar zitten. Maar we blijven ook lachen."

In de Amerikaanse sitcom Married... with Children speelden Applegate en Faustino de rollen van twee tieners van het disfunctionele gezin Bundy. De serie bestond uit elf seizoenen en werd uitgezonden van 1987 tot 1997. In 2021 kreeg Applegate de diagnose MS, een chronische auto-immuunziekte, waarbij zenuwcellen worden aangevallen door het immuunsysteem. Doordat signalen uit de hersenen worden verstoord, leidt dat tot neurologische stoornissen zoals uitval, tintelingen, vermoeidheid en krachtverlies.