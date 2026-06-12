Christen Goff, de vrouw van Detroit Lions-quarterback Jared Goff, zegt dat de relatie van zangeres Taylor Swift en Kansas City Chiefs-tight end Travis Kelce de sport zeer ten goede is gekomen. Goff krijgt niet langer alleen boze privéberichten van mannen naar aanleiding van het spel van haar echtgenoot, maar ook van meisjes die zeggen geïnteresseerd te zijn in American football.

"Het is best interessant om te zien hoe mijn volgers door de jaren heen zijn veranderd", stelt het Sports Illustrated-model in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People. "Nu zijn er zoveel meer vrouwen geïnteresseerd in sport. Ik heb mijn volgers echt zien veranderen en ik denk dat we dat echt te danken hebben aan mensen als Taylor Swift, die zoveel ogen ter wereld naar football en andere sporten doet kijken."

"Het is leuk, want eerst kreeg ik alleen maar boze privéberichten van mannen die boos waren over hun Fantasy Football-opstelling of zo", vervolgt Goff. Ze verwijst hiermee naar een mobiele game waarmee spelers hun eigen footballteam samen kunnen stellen en punten kunnen scoren op basis van de prestaties van de echte footballspelers in hun wedstrijden. "Nu krijg ik zoveel reacties van meisjes die nieuwsgierig zijn naar wat er in mijn leven speelt. Het is zo leuk en aardig om die verandering te zien."