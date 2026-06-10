De Amerikaanse acteur David Harbour geeft toe dat hij ruzie heeft gehad met Stranger Things-coster Millie Bobby Brown. In een interview met entertainmentblad Variety vergelijkt Harbour het met een familieruzie. "In families is het oké, want je hebt gewoon ruzie en dan kom je weer bij elkaar", aldus Harbour. "Het probleem met een show van een miljard dollar is dat er honderden mensen zijn die zich ermee willen bemoeien."

Stranger Things verscheen voor het eerst in 2016 en eindigde begin dit jaar. Harbour speelde de adoptievader van Eleven, het personage van Brown, die twaalf jaar oud was toen de show begon. Voor de release van het laatste seizoen meldde het Britse blad Daily Mail dat Brown een klacht had ingediend tegen Harbour vanwege pesterijen.

"We werkten tien jaar samen tijdens haar vormende tienerjaren, als vader en dochter. Ik weet niet of mensen families en vrienden hebben met wie je tien jaar lang veel tijd doorbrengt - je krijgt af en toe ruzie, meningsverschillen", aldus Harbour. "Het was gewoon een simpel ding dat, zodra we iedereen uit de weg hadden geruimd en met elkaar hadden gepraat, prima was." Volgens Harbour werken hij en Brown weer samen aan nieuwe projecten.

Lily Allen

Brown laat zelf aan Variety weten dat ze veel is veranderd tijdens Stranger Things. "David was daar de hele tijd bij," aldus Brown per e-mail. "Als je zoveel jaren met iemand werkt, konden we elkaar echt emotioneel uitdagen in scènes. Ook al is de serie afgelopen, er is nog steeds veel dankbaarheid. Die ervaring al die jaren met hem mogen delen is iets wat ik altijd zal onthouden en koesteren."

In het interview reageert Harbour ook op het recentste album van zijn ex-vrouw, zangeres Lily Allen. De nummers zorgden voor veel kritiek op Harbour, hoewel Allen eerder heeft gezegd dat niet alles wat ze op het album zingt waar is. "Ik geloof oprecht dat het het voorrecht van elke kunstenaar is om haar ervaringen te gebruiken om kunst te maken, en dus respecteer ik haar daarvoor", zegt Harbour. "Verhalen zijn complex en daarom zeg ik dat ik respect heb voor haar kunstcreatie om haar ervaring te kanaliseren. Het was niet mijn ervaring."

Harbour heeft eerder in de media verteld over zijn bipolaire stoornis. Volgens de acteur vertoont hij daarom soms "verwarrend" gedrag en kreeg hij eind vorig jaar een "inzinking". "Onder extreme stress kan dat tot enigszins grillig gedrag leiden, en dat is gênant, en ik schaam me ervoor. Het is niet iets wat ik kies, en ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen."