MEXICO-STAD (ANP) - Het officiële FIFA-fanfestival in het hart van Mexico-Stad op de Plaza de la Constitución wordt mogelijk vanwege aanhoudende protesten van de lerarenvakbond gesloten. Op woensdag aan het einde van de middag en op donderdag staan verschillende demonstraties op het programma van onder anderen leraren en moeders die op zoek zijn naar verdwenen kinderen.

De Mexicaanse overheid stelt alles in het werk om het WK voetbal door te laten gaan. Mogelijk zijn fans die het voetbal op grote schermen in de stad wilden volgen de dupe van de protesten. "Nou, laten we afwachten hoe de situatie met de leraren en andere groepen zich ontwikkelt", stelde president Claudia Sheinbaum tijdens een persconferentie. "Er is een team dat de situatie constant in de gaten houdt, maar we zullen zien hoe het zich ontwikkelt."

In aanloop naar de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika werd er de afgelopen weken in verschillende delen van de miljoenenstad geprotesteerd. Zo eist de lerarenvakbond betere werkomstandigheden en hogere beloningen voor onderwijzers. Duizenden demonstranten wilden op dinsdag protesteren voor het Mexico City Stadion. De Mobiele Eenheid hield ze echter tegen.

Geplande demonstraties

Op woensdag staan er aan het einde van de middag protesten op het programma bij het vliegveld en in de buurt van het stadion. En op donderdag zijn er meerdere demonstraties op verschillende plekken in de hoofdstad aangekondigd, waarbij verschillende groeperingen met het WK in aantocht aandacht vragen voor hun maatschappelijke problemen.

President Sheinbaum noemde protesten, waarbij onder andere wegen werden geblokkeerd en aankondigingen van het WK werden vernield, een "provocatie". Ze heeft meerdere malen gegarandeerd dat de opening van het WK "vreedzaam" zal verlopen. Om een grote verkeerschaos te voorkomen, blijven de scholen in Mexico-Stad en in andere delen van het land dicht en moeten ambtenaren thuiswerken. Het is nog niet duidelijk waar Sheinbaum de wedstrijd zal gaan kijken. Ze was van plan dat tussen de fans op de Plaza de la Constitución te doen.

De openingsceremonie van het WK begint donderdag om 19.30 uur (Nederlandse tijd) en de aftrap van Mexico - Zuid-Afrika is om 21.00 uur (Nederlandse tijd).