KANSAS CITY (ANP) - Virgil van Dijk weet dat de finale van het WK voetbal zijn honderdste interland voor het Nederlands elftal kan worden. "Daar ben ik me zeker van bewust", zei de aanvoerder op een persconferentie na de training. "Dat zou heel speciaal zijn, maar daar focus ik mezelf nu niet op. De eerste groepswedstrijd van zondag tegen Japan is het enige dat nu telt."

De 34-jarige Van Dijk gelooft in het Nederlands elftal. De 92-voudig international is niet onzeker geworden na twee matige oefenwedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan met veel gemiste kansen.

"Ik kan niet anders dan onze aanvallers vertrouwen blijven geven", zei de verdediger van Liverpool. "Onze aanvallers hebben ook afgelopen seizoen aardig wat goals gemaakt. Het is niet zo dat ze plotseling niet meer kunnen. Die kansen blijven wel komen. Ze gaan vanzelf scoren en anders moeten andere spelers die doelpunten maken."

'Lastige opgave'

"Er kan iets moois ontstaan op het WK", zei Van Dijk. "We zijn hier om het land trots te maken. Iedereen wil hier indrukwekkend presteren. We mogen ook dromen, al zijn er meer goede ploegen. We hebben goede spelers. Ze hebben al geweldige dingen bereikt in hun carrières. We kunnen goed met elkaar opschieten, maar uiteindelijk gaat het om resultaten."

Van Dijk benadrukte het belang van een eerste groepswedstrijd op een WK. "Een overwinning op Japan zou ons zondag enorm helpen. We staan voor een lastige opgave tegen een ploeg die heel gedisciplineerd speelt en dynamisch en fit is. We weten zelf heel goed dat dingen beter moeten; daar zijn we volledig op gefocust. Ik ben ervan overtuigd dat we zondag klaar zijn voor Japan."