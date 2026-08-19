Turners lopen teamfinale bij EK mis, ook geen individuele finales

ZAGREB (ANP) - De Nederlandse turners zijn er bij de EK in Zagreb niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finales. Elijah Faverus, Jordi Hagenaar, Amine Abaidi, Jermain Grünberg en Loran de Munck kwamen tot een totaal van 238,928 punten en de negende plek in het landenklassement. De beste acht teams plaatsten zich voor de finale. De negende plek van Nederland levert de ploeg wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam, in oktober dit jaar. Daarvoor was een plek bij de beste dertien landenteams vereist.

Individueel kwamen de Nederlandse turners ook tekort voor een plek in de toestelfinales. De Munck, tweevoudig winnaar van EK-zilver op voltige (2022 en 2024), had aan 14,200 punten niet genoeg voor de voltigefinale en is tweede reserve voor de finale. De Italiaan Gabriele Targhetta plaatste zich ruimschoots als eerste voor de finale (15,200).

Grünberg is aan brug eerste reserve voor de finale (13,966). Martijn de Veer, die individueel in actie kwam, is tweede reserve voor de eindstrijd aan rek (13,900).