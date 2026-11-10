De Britse komiek en kinderboekenschrijver David Walliams heeft volgens zijn advocaten twee zelfmoordpogingen gedaan nadat hij was geconfronteerd met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een rechtszaak waarin de 55-jarige Brit probeerde te voorkomen dat The Guardian en ITV News een onderzoek naar hem zouden publiceren.

De advocaten van Walliams vertelden vorige week aan de rechter dat hun cliënt twee zelfmoordpogingen had gedaan nadat de journalisten hem in mei met de beschuldigingen hadden geconfronteerd. Volgens The Guardian werd Walliams kort voor de zitting gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, waar hij nog altijd verblijft.

Zijn advocaten voerden aan dat publicatie van de beschuldigingen opnieuw een ernstig risico voor zijn leven zou vormen. De rechter erkende dat er sprake was van een reëel en ernstig risico, maar wees het verzoek om publicatie tegen te houden af. Volgens de rechter woog het publieke belang bij het onderzoek zwaar en kreeg Walliams al medische bescherming en behandeling.

Maandag lieten zijn advocaten weten niet in hoger beroep te gaan. Daardoor konden The Guardian en ITV News dinsdag hun onderzoek publiceren. Daarin beschuldigen meerdere vrouwen Walliams ervan zijn bekendheid te hebben misbruikt om jonge vrouwen en tienermeisjes seksueel te benaderen. Walliams ontkent de beschuldigingen.