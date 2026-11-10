Paul McCartney en Ringo Starr staan volgend jaar voor het eerst sinds december 2024 weer samen op het podium. De twee voormalige Beatles treden op 29 januari op tijdens het benefietconcert VetsAid in Las Vegas, heeft de organisatie bekendgemaakt.

McCartney (84) en Starr (86) sluiten zich tijdens het concert aan bij Eagles-gitarist Joe Walsh, die het evenement organiseert. Ook The Killers, The War on Drugs, St. Vincent en Lucius staan op het programma. De opbrengst gaat naar organisaties die Amerikaanse veteranen en hun families ondersteunen.

De laatste keer dat McCartney en Starr samen optraden, was in december 2024 tijdens een concert van McCartney in Londen. Starr speelde toen drums op de Beatles-nummers Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en Helter Skelter.

Walsh zegt verheugd te zijn dat zijn "muzikale helden Paul en Ringo" meedoen aan de tiende editie van VetsAid. Volgens de gitarist zullen er ook nog verrassingsgasten optreden.