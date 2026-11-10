Koningin Máxima heeft dinsdag een kunsttentoonstelling geopend in het Bonnefanten in Maastricht. Dat deed ze met een ferme slag op een grote gong, is te zien op beelden van L1. De vorstin ontving daarna het eerste exemplaar van de tentoonstellingscatalogus.

Na het officiële gedeelte werd Máxima door scheidend museumdirecteur Stijn Huijts rondgeleid langs de kunstwerken. Ook sprak ze met curatoren, kunstenaars en medewerkers.

De expositie Cooking from the Fridge toont nationale en internationale topstukken en bevat schilderkunst, fotografie, film & video, installaties en sculpturen. De tentoonstelling is tot september te zien.