Davina Michelle heeft enige tijd persoonsbeveiliging gehad. Dat vertelt de zangeres in de podcast Afterparty. De beveiliging was nodig toen sommige fans zich "bizar" gedroegen. Hierdoor voelde Michelle zich niet meer op haar gemak.

"Ik had allemaal gekkies aan mijn hek die allemaal waanideeën hadden en aanvallen kregen", zei de zangeres in de podcast. "Het gaat op een gegeven moment in je hoofd zitten. Bij elke stap die ik deed, of als ik iets hoorde kraken, dacht ik: ze lopen op het dak."

Michelle leest ook geen negatieve reacties meer op sociale media. "Het is de invloed van met je neus op televisie zijn en invloed hebben", zegt ze. De zangeres noemt dat een nadeel van haar roem.

Ze zegt niet wanneer deze situatie speelde en hoe lang het exact duurde.