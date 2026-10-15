ALKMAAR (ANP) - Mexx Meerdink bezorgde AZ met zijn eerste balcontact een zege op Hapoel Beër Sjeva (2-1) in de Europa League. De spits benutte een strafschop die werd veroorzaakt toen hij nog niet op het veld stond.

Meerdink maakte zich klaar voor een invalbeurt toen de arbiter na een overtreding op Bendegúz Kovács door de videoscheidsrechter naar de kant werd geroepen.

"Ik liep meteen naar de vierde official", vertelde Meerdink na de wedstrijd in de catacomben van het stadion van AZ. "Ik wist niet of ik snel mocht invallen voor die strafschop. Dat bleek te mogen, mooier kun je als invaller niet aan een wedstrijd beginnen."

Keiharde strafschop

Meerdink bedacht zich geen moment en schoot de bal vanaf elf meter keihard in het doel. Hij trad een beetje in de voetsporen van József Kiprich. De spits stond op 7 mei 1995 op het punt om in te vallen toen Feyenoord een strafschop kreeg tegen PSV. De Hongaar wandelde rustig naar de stip en liet doelman Stanley Menzo kansloos. "Is dat zo?", reageerde de in 2003 geboren Meerdink. "Ik ken hem eerlijk gezegd niet."

Meerdink kwam pas in de 77e minuut in het veld. Hij kreeg rust, net als Jordy Clasie, Mateo Chávez, Lewis Schouten, Calvin Stengs en Elijah Dijkstra. "Natuurlijk wil ik altijd spelen", zei de spits. "Maar er komen heel veel wedstrijden aan. Ik begreep mijn trainer wel. We hebben een brede selectie, dat zie je ook op de trainingen."

Leeroy Echteld was verrast toen Meerdink de strafschop wilde nemen. "Die is gek, dacht ik", bekende de AZ-coach in de perskamer van het stadion. "Hij kwam koud in het veld en schiet die strafschop erin op een manier die we van hem kennen. Niet zachtjes, maar keihard. Soms moet je spelers rust geven. Ik wil de komende drukke periode zoveel mogelijk winnen, maar ook zo weinig mogelijk blessures oplopen."