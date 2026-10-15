SPLIT (ANP) - Míchel Sánchez vindt dat de nederlaag van Ajax te wijten is aan persoonlijke fouten bij de tegendoelpunten. "Dit soort fouten kun je niet maken", zei de coach van Ajax na de 2-1-nederlaag van zijn elftal bij Hajduk Split tegen Ziggo Sport.

Volgens Míchel was Ajax met name in de eerste helft onder de maat en herstelde zijn team zich na rust. "Ik denk dat de eerste helft niet goed genoeg was. We verloren veel ballen. We hadden een gebrek aan energie en konden niet genoeg druk zetten. In de tweede helft konden we domineren. We verdienden meer. Maar we kregen twee doelpunten tegen door twee fouten."