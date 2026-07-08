LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Het Europese voetbal heeft in seizoen 2024/2025 voor het eerst meer dan 40 miljard euro omgezet, maar de groei vlakt af. Dat stelt accountantskantoor Deloitte in zijn jaarlijkse financieel voetbaloverzicht.

De omzet van de Europese competities liep op van 38 naar 40,2 miljard euro. De vijf grote competities - de Premier League, de Bundesliga, de Serie A, La Liga en de Ligue 1 - hadden samen 21,6 miljard van die omzet.

Seizoen 2024/2025 was het eerste seizoen van de nieuwe opzet van de Europese clubcompetities, waarin clubs in een hoofdtoernooi tegen acht of zes verschillende tegenstanders speelden in plaats van een groepsfase met vier clubs. Dat heeft volgens Deloitte bij grote competities voor meer omzet gezorgd, maar nog meer wedstrijden in een al overvolle speelkalender stoppen is niet het antwoord om tot duurzame groei te komen, stelt het accountantskantoor.