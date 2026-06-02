De Schatkamer, het onlineplatform van Beeld & Geluid, trok in de eerste week rond de 650.000 bezoekers. Dat heeft een woordvoerder dinsdag laten weten aan het ANP. Het onlinearchief, dat vorige week dinsdag werd gelanceerd, biedt gratis toegang tot meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's.

In de top van de meestbezochte programma's staan onder meer de jeugdserie Swiebertje, de serie Floris, Het journaal, het satirische programma Kopspijkers en de jeugdserie Q&Q. Ook de satirische serie Jiskefet, die sinds vrijdag deel uitmaakt van de Schatkamer, trekt met 10.000 bezoekers veel bekijks.

Kort na de lancering verdwenen programma's en afleveringen uit De Schatkamer, waaronder fragmenten van Dit was het nieuws. Dit had te maken met rechtenkwesties, maar ook met zorgen over gedateerde grappen uit het verleden die reputatieschade zouden kunnen opleveren. Beeld & Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer noemde dat "jammer" en vindt dat je een archief niet moet filteren omdat het "een spiegel van de tijd" is.