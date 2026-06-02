Koningin Máxima was dinsdag tijdens de aftrap van het programma De Onzichtbare Blessure van de KNVB en Zilveren Kruis niet in staat een balletje te trappen met de aanwezige BN'ers en amateurvoetballers. Máxima moest een verzoek van acteur Bas Muijs om het veld op te komen afslaan vanwege een blessure.

Muijs, die naast het veld op zijn sokken stond, hield zijn voetbalschoenen omhoog om de koningin uit te nodigen mee te doen. Wat voor blessure Máxima precies heeft, is niet bekend. De Rijksvoorlichtingsdienst wil daar desgevraagd geen uitspraken over doen.

De koningin bracht dinsdag als erevoorzitter van stichting MIND Us een bezoek aan amateurvoetbalvereniging Forum Sport in Voorburg. Daar sprak zij onder meer met amateurvoetballers, coaches en initiatiefnemers over het bespreekbaar maken van mentale gezondheid binnen de sport. Bij het bezoek waren naast Muijs ook onder anderen Humberto Tan, Juvat, Snelle en Billy Dans aanwezig.