PARIJS (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zich voor de vijfde keer geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Duitse nummer 3 van de wereld versloeg in Parijs de Spanjaard Rafael Jódar met 7-6 (3) 6-1 6-3. Hij speelt tegen de winnaar van de partij tussen de Braziliaan João Fonseca en de Tsjech Jakub Menšík om een plaats in de finale.
Zverev werd in de halve finales van Roland Garros uitgeschakeld in 2021, 2022 en 2023. Hij verloor de finale in 2024 van de Spanjaard Carlos Alcaraz, waarna hij vorig jaar in de kwartfinales strandde tegen de Serviër Novak Djokovic.
Zverev (29), die in de vierde ronde Jesper de Jong in drie sets had uitgeschakeld, had het in de eerste set tegen Jódar nog even lastig. Hij leverde op 2-3 zijn service in, maar trok even later de stand weer gelijk en won de set in een tiebreak. In de tweede set pakte hij vanaf 1-1 vijf games op rij, waarna hij in de derde set ook niet meer in de problemen kwam.
De als tweede geplaatste Zverev, die nog nooit een grandslamtoernooi won, is inmiddels de grote favoriet voor de eindzege in Parijs. De geblesseerde Alcaraz ontbreekt op Roland Garros en Jannik Sinner en Djokovic zijn al uitgeschakeld.