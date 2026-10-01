ELDA (ANP/RTR) - De Argentijn Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse club Eldense. De 39-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep, die een meerderheidsbelang in de club uit Elda had, afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau.

"Club Deportivo Eldense maakt officieel bekend te zijn overgenomen door Leo Messi", meldde de club in een verklaring online. "Opgericht in 1921, begint CD Eldense nu aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie om de positie te consolideren en te groeien in het professionele voetbal."

Messi kocht eerder dit jaar de Spaanse vijfdeklasser UE Cornellà, een club uit een voorstad van Barcelona. Elda ligt landinwaarts, in de buurt van Alicante.