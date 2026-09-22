Mensje van Keulen en Japke-d. Bouma schrijvers Boekenweek 2027

Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk 2027. Japke-d. Bouma is komend jaar de auteur van de thema-uitgave van de Boekenweek. Het thema van de 92e Boekenweek, die plaatsvindt van 10 tot en met 21 maart 2027, is Kijk ons nou. Dat maakte boekenkoepel CPNB dinsdag bekend. De organisatie van de Boekenweek koos naar eigen zeggen voor 2027 "een thema over menselijk gedrag en de vele spiegels die schrijvers de lezer voorhouden in hun werk."

Het Boekenweekgeschenk is een cadeau van de boekhandel bij besteding vanaf 17,50 euro aan boeken. Het boek van de 80-jarige Van Keulen is ook een toegangskaart voor veel musea op de laatste zondag van de Boekenweek.

Van Keulen zegt verrast te zijn door het verzoek om het boek te schrijven. "Het schrijven van fictie is doorgaans een onzeker avontuur", zegt ze. "Ik zei dan ook erover na te willen denken. Dat duurde nog geen vijf minuten. Het was of een personage in een verhaal waar ik ooit nog aan wilde beginnen, me aanmoedigde: dit is het juiste moment, doen."

Van Keulen geldt als een van de beste schrijvers van het Nederlandse taalgebied. Ze debuteerde op jonge leeftijd met het inmiddels klassiek geworden Bleekers zomer (1972) en publiceerde sindsdien veelgeprezen romans, verhalen, gedichten en kinder- en jeugdboeken. Vele daarvan stonden op long- en shortlists van de grote literaire prijzen.