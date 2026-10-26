Trump haalt daags na diner met Bill Maher uit naar presentator

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een lang bericht op zijn sociale medium Truth Social uitgehaald naar talkshowhost Bill Maher. De twee aten onlangs nog samen in het Witte Huis, waarna Trump sprak van "een geweldig diner".

Trump noemt Maher, in hoofdletters, onder meer een "volledige en totale loser" en zegt ook dat hij niet langer meer "hot" is. Ook schrijft hij dat Maher fake polls zou hebben gebruikt over de lage waardering van Trump als president en dat de komiek en presentator liegt over "alles". Volgens The Hollywood Reporter zou Trump het bericht hebben geschreven naar aanleiding van een recente uitzending van Mahers programma Real Time, waarin hij enkele grappen maakte over de president.

"Je bent ook een lafaard die, vanwege je weinige 'fans', bang is om de waarheid te vertellen over hoe goed ons land het doet en hoe slecht de Domocraten het hebben gedaan door de VS bijna te vernietigen", besluit Trump zijn tirade rechtstreeks aan Maher zelf. 'Domocraten' is de scheldnaam die de Republikeinse Trump veelvuldig gebruikt voor de Democraten.

De president adviseert Maher daarnaast om zijn 'lachmachine' uit te zetten, die volgens hem gebruikt wordt om te doen lijken alsof mensen lachen om zijn grappen. "Je bent een loser!"