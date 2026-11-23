De Jordaanse koning Abdullah en koningin Rania hebben maandag Shavkat Mirziyoyev, de president van Oezbekistan, ontvangen. Het staatshoofd is samen met zijn vrouw Ziroat Mirziyoyeva op staatsbezoek in Jordanië.

Het koningspaar ontving de eregasten op de Queen Alia-luchthaven in Amman. Rania heeft op Instagram foto's gedeeld van de ontvangst op het vliegveld. "We zijn zo blij dat we jullie mogen verwelkomen in ons geliefde Jordanië", schrijft ze.

Het staatsbezoek van de Oezbeekse president duurt tot en met dinsdag en is bedoeld om de banden tussen beide landen te versterken. Vorig jaar was de Jordaanse koning op staatsbezoek in het Centraal-Aziatische land.